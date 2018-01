Pompowane filety z kurczaka. Nieuczciwi handlarze sprzedali tony oszukanego mięsa

Dwóch mężczyzn zostało oskarżonych o handel mięsem, w które został wstrzyknięty roztwór wody z solą. Producent wędlin, który kupił od nich filety z kurczaków przerobił je i wykrył, że nie spełniają norm.

Po przerobieniu mięsa wyszło na jaw, że coś jest z nim nie tak. Producent przeprowadził badania, które obnażyły oszustwo, dzięki któremu mięso robiło się cięższe. Na szczęście kurczaki nie trafiły do sprzedaży.

Oszukany producent stracił ponad 90 tysięcy złotych. Sprawa trafiła do sądu. Oskarżeni mężczyźni nie przyznają się do winy. Grozi im do 8 lat więzienia.