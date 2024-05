Polak zaginął we Francji. Wyszedł na przejażdżkę

Jeżeli ktokolwiek posiada informacje, lub wie co się dzieje z panem Andrzejem, jest proszony o pilny kontakt z komisariatem francuskiej policji, który prowadzi sprawę: Police Municipale, 1Rdpt du Queyras, Briancon we Francji, pod numerem telefonu +33 492 22 33 30, lub o kontakt pod numerem alarmowym 112 zarówno w Polsce jak i we Francji. Można się kontaktować również bezpośrednio z rodziną zaginionego w Polsce pod numerem telefonu 664 573 058.