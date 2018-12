Polak ma wyrobiony sąd o Niemcu. A Niemcy? "Polacy ich mało obchodzą"

Od 2012 roku relacje Polsko-Niemieckie konsekwentnie się pogarszają, a aktualna, nieustępliwa polityka zagraniczna polskiego rządu nie wpływa na ich poprawę. „Zerwały się bieżące kontakty na najwyższym szczeblu. Oba społeczeństwa to zauważyły” – komentuje dr Agnieszka Łada, Dyrektor Programu Europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych.

Podczas seminarium „Asymetria i polityzacja? Polskie i niemieckie stanowiska w europejskim dyskursie”, które w dniach 3-4 grudnia 2019 zorganizowała Die Europäische Akademie Berlin i Centrum im. Willy Brandta we Wrocławiu mieliśmy okazję wysłuchać zaprezentowanych przez Panią wyników badań dotyczących stosunków polsko-niemieckich. Naszą uwagę zwróciło kilka kwestii, o które chcielibyśmy dopytać. *Od lat 2012-2013 notujemy spadek ocen wzajemnych stosunków w relacjach Polska-Niemcy i to zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. Z czego może wynikać taka negatywna zmiana wzajemnego postrzegania? *

Tak, zwłaszcza po niemieckiej stronie relacje polsko-niemieckie oceniane są przez pryzmat stosunków politycznych. A te nie są najlepsze, panuje w nich chłód, co i raz pojawia się bardzo antyniemiecka retoryka polskiego rządu czy zbliżonych do niego środowisk. Niemiecki i polski rząd spierają się w kwestiach polityki migracyjnej czy energetycznej, także działania w sferze europejskiej polskiego rządu są w Niemczech negatywnie odbierane. To wpływa na postrzeganie stanu relacji i przez te lata ten wizerunek się pogorszył. Co może wskazywać na to, że dalej będzie się pogarszał, jeśli tu nic się zmieni.

*W badaniach obie strony podkreślają, że punkt ciężkości w relacjach polsko-niemieckich należy przenieść na relacje teraźniejsze i wspólne plany na przyszłość. Skąd zatem wciąż tak obecna i rzutująca na wzajemne relacje jest polityka historyczna? *

Historia w tych relacjach będzie długo jeszcze obecna, bo też wspólna przeszłość jest trudna. Pytaniem pozostaje, co się z tą przeszłością robi. Czy powraca się do niej, jak do czegoś co ma dzielić – tak, jak czynią to niektóre środowiska w Polsce obecnie, czy raczej traktuje się ją jako naukę na przyszłość, przyszłość, którą warto wspólnie budować. Politykę historyczną można zawsze używać na potrzeby wewnątrzpolityczne. Niejeden rządzący czyni to częściej i mocniej niż wynikałoby to z opinii i potrzeb jego wyborców. Tak jest i w tym przypadku.