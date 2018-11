Niemcy powiększają armię. O 20 tys. żołnierzy w ciągu 6 lat

Oprócz przewidzianych już 15 tys. żołnierzy do roku 2024, Bundeswehrę zasilić mają kolejni. Szefowa niemieckiego resortu obrony Ursula von der Leyen (CDU) planuje rekrutację 5 tys. dodatkowych żołnierzy.

Według planów MON do roku 2025 liczebność niemieckiej armii ma wzrosnąć do 203 tys. żołnierzy i żołnierek - jak donosi "Bild am Sonntag". W porównaniu ze stanem obecnym (183 tys. osób na służbie w Bundeswehrze) jest to 20 tys. nowych stanowisk. Dotychczasowe planowanie kadrowe obejmowało okres do 2024 r. i przewidywało powiększenie liczebności armii do 198 tys. żołnierzy.