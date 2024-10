Polacy wolą Trzaskowskiego? Sikorski z dużo mniejszym poparciem

"Rz" dotarła także do wewnętrznych badań w KO. Latem zlecono sondaż porównujący Trzaskowskiego i Sikorskiego. Wynika z niego, że mają podobną rozpoznawalność, ale badani mają nie mieć ukształtowanej opinii na temat szefa MSZ. To właśnie ma być argument za Sikorskim - jego zwolennicy przekonują, że może on przeciągnąć na swoją stronę wyborców niezdecydowanych, co mogłoby pomóc w drugiej turze.