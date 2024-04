Plan PiS wypalił? "Wielki respekt i obawa"

- Widać, że jednak o prezydenturę trzeba zabiegać odpowiednio wcześniej. Tutaj nawet gdyby Łukasz Gibała ostatecznie przegrał, to jednak to, jak bardzo ten jego oddech na plecach kandydat Platformy czuł, to pokazuje, że to jest coś, w co trzeba inwestować. Po władzę nie przychodzi się w ostatniej chwili i się ją dostaje. O władzę trzeba zabiegać z solidnym wyprzedzeniem - uważa Jarosław Flis.