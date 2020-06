PiS ceni posła Czarnka. Odwiedził prezesa Kaczyńskiego w biurze

- To świadczy o jego mocnej pozycji. Szeregowi posłowie nie mają dostępu do Jarosława Kaczyńskiego . Pojawiają się bardzo rzadko i w wyjątkowych sytuacjach - mówi nasz informator z otoczenia kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Z ustaleń WP wynika, że Czarnek pojawił się w biurze u prezesa pod koniec kwietnia i na kilka dni przed sejmową debatą nad wotum nieufności dla ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego . Debata miała miejsce 4 czerwca, a w imieniu PiS bronił ministra właśnie poseł Czarnek.

Polityk mówił, że Szumowski to "najlepszy minister zdrowia w historii Rzeczypospolitej Polskiej", a ataki opozycji są "skandaliczne i chamskie". - Dzięki pracy Łukasza Szumowskiego zostało uratowanych kilkadziesiąt tysięcy ludzi. (…) To jest człowiek wychowany na chrześcijańskich wartościach. (…) Pracował za darmo, był wolontariuszem, który pracował u boku świętej Matki Teresy z Kalkuty - argumentował Czarnek, a rzęsiste brawa bił mu osobiście Jarosław Kaczyński.

Czarnek w wyborach do Sejmu otrzymał ponad 87 tys. głosów, co było 10. wynikiem wśród kandydatów PiS w całym kraju."Nie chciał iść do Sejmu, ale prezes PiS nie pozwolił mu nie przyjąć mandatu posła. Przypisano mu rolę następcy Dominika Tarczyńskiego" - pisał jakiś czas tygodnik Polityka.