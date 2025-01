W Republice emocje sięgnęły zenitu. Atak na dziennikarza TVN24

"Czy to, co pan mówi, wynika z zazdrości wobec Telewizji Republika?", "co pan myśli o tym, że TVN ma komunistyczny rodowód?" czy "czy to jest etyczne szczuć na ludzi?" - to tylko niektóre z pytań, które pracownicy TV Republika wykrzykiwali do dziennikarza TVN24 po opuszczeniu budynku. Obaj otoczyli dziennikarza na chodniku i przez długi czas za nim szli.