Pfizer. Prace nad kolejnym lekiem na COVID-19

Jak poinformował Reuters, koncern medyczny Pfizer skierował do dalszych badań kolejny lek walczący z wirusem SARS-CoV-2. We wczesnych analizach preparat wykazywał wysoką skuteczność. Co ważne, nowa substancja miałaby być przyjmowana doustnie.

Share

Pfizer. Prace nad kolejnym lekiem na COVID-19 Źródło: GETTY, SOPA Images/LightRocket via Gett , Fot: SOPA Images