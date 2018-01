Paweł Kukiz rozczarowany Andrzejem Dudą. "Ma krótką pamięć albo jest niesłowny"

- Opozycja pogubiła się już dawno - powiedział w Polsat News lider Kukiz'15. Tak odniósł się do braku wielu posłów podczas głosowania w sprawie aborcji w Sejmie. Przyznał też, że liczył na inną decyzję prezydenta w sprawie ordynacji wyborczej.

W programie "Gość wydarzeń" w Polsat News ocenił, że "opozycja jest dla opozycji", "nie dla realizowania interesów obywateli, ale swoich". - To odłam polityków, którzy chcą wywalić "tamtych" [PiS-red.] - tłumaczył.

Jak zaznaczył, jeśli jego wypowiedzi wpisują się z retorykę PiS, to wina opozycji. - W przeciwieństwie do niej jestem skłonny w ważnych dla obywateli płaszczyznach współpracować z Prawem i Sprawiedliwością. To sprawy ponadpartyjne - stwierdził.