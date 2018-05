Paweł Jankowski walczy o to, by być z synem. Opieka społeczna w Anglii mu w tym przeszkadza

Polak twierdzi, że jego była partnerka znęcała się nad ich synem. O opiekę nad Kubusiem Paweł Jankowski walczy od 2010 roku. Z pomocą społeczną – brytyjskim social service – organizacją, której zadaniem jest pomagać rodzinom. – Przeciąga sprawę i ukrywa przede mną wiele rzeczy - powiedział WP.

Ostatni raz ojciec widział syna cztery tygodnie temu (Archiwum prywatne)

W 2008 roku Paweł Jankowski wyjechał za granicę, bo potrzebował pieniędzy. Dwa lata później rozpoczął walkę o syna Kubusia. Wszystko przez to, że jak twierdzi, jego była partnerka, która zdradzała go z innym mężczyzną, nie zajmowała się dzieckiem. Wtedy Jankowski postanowił zwrócić się do sądu o przyznanie opieki nad dzieckiem. Minęło osiem lat i nadal są rozłączeni.

Historia Jankowskiego, którą opowiedział w rozmowie z WP, jest poruszająca. Mężczyzna mówił bowiem, że zaniedbywanie dziecka przez byłą partnerkę to nie wszystko.

Do jej mieszkania przyjechała policja, by sprawdzić, czy obawy ojca są zasadne. Jak powiedział Jankowski, funkcjonariusze zastali śpiące dziecko i pijanych dorosłych. Mimo to, sąd zdecydował o przyznaniu opieki nad Kubusiem jego matce. Dlaczego? Jankowski obiera to jako dyskryminację jego jako ojca.

- Sąd nie patrzył na fakty, moje zdanie i relację policji. Tutejszy social service nie interesował się mną, nie zorganizował spotkań, nie rozmawiał. Uznał, że w wyniku mojego rozstania z partnerką, doszło między nami do konfliktu, a moje zarzuty wynikają ze złości na nią za zdradę – tłumaczył Jankowski.

Mężczyzna się jednak nie poddał. Od tamtej pory współpracuje z prawnikami. Przyznał, że próbował też rozmawiać bezpośrednio z partnerką i pozwoliła mu widzieć się z dzieckiem. - Dochodziliśmy do jakichś kompromisów, ale były tylko czasowe. Po jakimś czasie dowiedziałem się od mojego przyjaciela, że moje dziecko zostało zabrane do rodziny zastępczej, bo była partnerka z nowym partnerem znęcali się nad dzieckiem i zaniedbywali je. Sprawa ponownie trafiła do sądu. Wtedy social service przygotował papiery, by Kubuś został oddany do adopcji, bez mojej zgody – mówił ojciec chłopca.

Jak dodał, opieka społeczne tłumaczyła, że nie mogła go znaleźć, że wysłali list i nie otrzymali odpowiedzi. Jankowski podkreślił, że między innymi jego była partnerka oraz syn mieli do niego kontakt.

Później Jankowski dowiedział się, że matka jego syna urodziła drugie dziecko. Podczas drugiej rozprawy sąd, jak twierdzi ojciec, w ogóle nie wzięła pod uwagę jego racji, tak jak opieka społeczna. - Mówiłem, że dzieci są w niebezpieczeństwie, o narkotykach i alkoholu. Mimo to dwójka dzieci znowu trafiła do mojej byłej partnerki i jej partnera. Zmieniłem prawników, walczyłem dalej – powiedział Jankowski.

Według niego syn opowiedział o maltretowaniu w szkole. Co więcej, twierdzi, że Kubuś był głodzony. Dlatego zaczął kraść zarówno ze szkolnego sklepiku, jak i ze sklepów. Miał pójść do Tesco i przeprosić. Na tym, jak mówi Jankowski, ten wątek się zamknął. Później coś się jednak zmieniło.

Zwrot w sprawie

- Sędzia w końcu zwrócił uwagę, ostro zareagował na socjalnych. Powiedział, że nie pracują właściwie, ociągają się. Na ostatniej sprawie w lipcu sędzia powiedział, że chce zakończyć sprawę jak najszybciej, żeby dziecko trafiło do niego, by miał normalną rodzinę – stwierdził Jankowski.

Mimo to, Kubuś nadal nie jest z ojcem. Powód? Jak zaznaczył Jankowski: - Socjalni nie wykonują poleceń sądu.

Zdanie zmieniła też matka dziecka. Zdecydowała, ze zostanie z partnerem i odda opiekę nad synem. Wtedy sąd przyznał ją Jankowskiemu. Zaznaczono jednak, że musi upłynąć trochę czasu, zanim razem zamieszkają. Ojciec to rozumiał. – Wiedziałem, że od razu po wyjściu z sądu Kubuś nie będzie ze mną – powiedział.

Czasu wymagało bowiem przygotowanie ojca na przybycie syna, czyli między innymi zorganizowanie mieszkania, wyposażenie go czy zapewnienie nauki w szkole. Wszystko, jak podkreśla Jankowski, trwa jednak dłużej niż powinno. Według niego to social service wszystko przedłuża. – Powiedzieli, że syn będzie ze mną w grudniu, bo muszę zrobić jeszcze kurs rodzicielski – mówił ojciec chłopca.

I zrobił wszystko, czego od niego wymagano – przeszedł kurs i między innymi dzięki pomocy burmistrza ma mieszkanie. Przeznaczył na to wszystkie pieniądze. – Nie dostaję zasiłków ani benefitów, bo syn ze mną nie mieszka – mówił.

Mimo to, jak dodał, social service nie podoba się, że ma jedynie jedną sypialnię. Instytucja podkreśliła, że musi zobaczyć mieszkanie, a sam Jankowski spotkać się kilka razy z synem. Ponadto, pomocy społecznej nie spodobała się szkoła, która ojciec wybrał i zapewniła, że sama ją wybierze. Tak się jednak według ojca nie stało. Od czterech tygodni nie ma kontaktu z synem.

Nie tylko droga sądowa

Ojciec Kubusia nagłaśnia sprawę i wyszedł na ulicę z polską flagą maszerować w imieniu pokrzywdzonych dzieci.

Przyznał, że to zadziałało. – Czuję, ze mam teraz lepszą pozycję – ocenił. Co więcej, powiedział, ze zgłaszają się do niego inni ludzie z podobnymi sprawami.

Jaki jest Kubuś? – Jest fantastycznym dzieckiem, zabawnym i inteligentnym – podkreślił ojciec. Dodał, też, że chłopiec wszystko rozumie i jest "zniszczony" całą sytuacją. – Ma depresję, myślał o samobójstwie. Wszystko jest przede mną ukrywane – powiedział Jankowski. Dodał, że syn został zawieszony w szkole, bo zaatakował nauczycieli.

- Jak ostatni raz widziałem się z synem, powiedział, że chce spędzić ze mną każdą sekundę. Będę walczył do momentu, aż będzie ze mną – podkreślił Jankowski.

