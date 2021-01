Paszport dyplomatyczny dla Polaka w śpiączce wysłany do Londynu. Mamy potwierdzenie

"Paszport dyplomatyczny został wysłany do naszego konsula w Londynie - potwierdził nam wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Oznacza to, że Polska nie ustaje w próbie powstrzymania Brytyjczyków przed wykonaniem eutanazji na obywatelu RP.

Przypomnijmy mężczyzna od 6 listopada znajduje się w śpiączce. Brytyjscy lekarze utrzymują, że nie będzie w stanie żyć bez podłączenia do specjalnej aparatury. Żona i dzieci pacjenta zgodziły się na odłączenie go od aparatury. Przeciwnego zdania jest jego matka i polski rząd, który wykorzystuje każdy możliwy kanał by wpłynąć na Brytyjczyków.