Orszak Trzech Króli 2021. Mimo pandemii, ale w innej formie

Przewodniczący fundacji Orszak Trzech Króli Piotr Giertych wyjaśnił PAP, że zamiast imprezy z publicznością i aktorami wierni mają do wyboru cztery nowe formy. Pierwszą z nich są "mini-orszaki".

Drugi pomysł to spacer orszakowy po trasie, którą dotychczas przechodzono. - Poszczególne rodziny mogą przejść tę trasę, wykonując specjalne zadania i poznając historię Trzech Króli - stwierdził Giertych.

Trzecia propozycja nawiązuje do starej tradycji spotkań w rodzinach czy salach parafialnych, podczas których wspólnie śpiewano kolędy. Nazwano ją "orszak kolęd".

Natomiast czwarty pomysł to "orszakowy challenge kolędowy" - wyjaśnia PAP. Fundacja zachęca do śpiewania kolęd w domu i wysyłania apelu do innych o dołączenie od "łańcuszka".