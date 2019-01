Trzech Króli 2019: ponad milion uczestników w Orszakach Trzech Króli

Trzech Króli 2019: w orszakach, które przeszły ulicami miast było ponad milion uczestników. Sprawdź, który z nich był największy i na jakie cele zbierano pieniądze.

Trzech Króli 2019 – ponad milion uczestników w orszakach

Jak podaje tvn24.pl, w niedzielę mogliśmy obserwować Orszaki Trzech Króli. Przeszły ulicami 752 miejscowości w Polsce i 22 poza granicami kraju. W sumie znalazło się w nich 1,2 miliona osób.

Największy orszak przeszedł ulicami Warszawy, a wzięło w nim udział koło 60 tysięcy ludzi. Pochód przeszedł Traktatem Królewskim na plac Piłsudskiego, gdzie ustawiono stajenkę. Na jego czele stanęli trzej królowej – Kacper, Melchior oraz Baltazar, którzy symbolizowali trzy kontynenty – Europę, Azję i Afrykę. Drugim, co do wielkości Orszakiem Trzech Króli, był ten, który ruszył przez Kraków. Według informacji podanych przez rzeczniczkę prasową Fundacji Orszak Trzech Króli, Jolantę Stachacz, pochody były wesołe, rodzinne i co najważniejsze bezpieczne, gdyż nie wspomniano o żadnych wypadkach ani nieprawidłowościach.

Warto wspomnieć, że w jednym z Orszaków Trzech Króli uczestniczył również prezydent Polski. Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą i wicepremier Beatą Szydło przeszli się w orszaku, który ruszył ulicami Wadowic.