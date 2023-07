Oburzenie po słowach Kaczyńskiego. "Nerwy puszczają. Słabość i strach"

"Z miłości do Polski i w ramach chrześcijańskiego szacunku dla ludzi, PJK próbuje poniżać politycznego rywala, szydzi z jego wyglądu: "ryży". To jest poniżej wszelkiej krytyki i mam nadzieję, że przeciwnicy polityczni prezesa nie zniżą się do tego poziomu, choć mieliby do czego" - skomentował były prowadzący "Teleexpressu" Maciej Orłoś.