Tusk do Kaczyńskiego: "pan tego nie wie". Politycy PiS-u odpowiadają

Tusk do Kaczyńskiego: miesiąc takich wakacji to średnia życiowych oszczędności

- Do rangi wydarzenia urośnie wizyta na dmuchanej zjeżdżalni, bo to koszt 30 złotych za dwójkę dzieci. (...) Ustka stała się wyraźnie droższą niż Rodos. (...) Gdybyście chcieli z Pułtuska wyjechać do tek Krynicy, to za dwa tygodnie to prawie całe życiowe oszczędności, bo średnie oszczędności rodziny to 30 tys. złotych - mówił Tusk. - Miesiąc takich wakacji to średnia życiowych oszczędności - dodał.