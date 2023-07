Wybory w Hiszpanii. Kaczyński ma faworyta

Wybory w Hiszpanii. Kaczyński poparł Vox

"Szanowni Państwo, przed wami już w przyszłym tygodniu wybory. Bardzo ważne wybory. Bardzo ważne dla Hiszpanii, bardzo ważne dla Europy. Chciałbym zwrócić się do państwa z prośbą o poparcie Voxu, partii Santiago Abascala, partii, która zabiega o bezpieczną i silną Hiszpanię, byście mogli żyć w spokoju i rozwijać się. By te sprawy, które obecnie są problemem, były rozwiązywane. By wielka przeszłość Hiszpanii, była również wielką przyszłością" - powiedział na nagraniu Jarosław Kaczyński.