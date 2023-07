Jak tak dalej pójdzie, to PiS znów wyprowadzi kobiety na ulice [OPINIA]

Kowalczyk - co jest już zupełnie zdumiewające - nie był w stanie powiedzieć choćby jednego zdania, które sygnalizowałoby współczucie wobec pani Joanny. Atakował za to wielokrotnie dziennikarkę, że w ogóle podejmuje ten temat, sugerując, że TVN robi to wyłącznie po to, by uderzyć w PiS, a pani Joanna daje się politycznie wykorzystywać. Właściwie jego wywiad opozycja mogłaby puszczać w trakcie kampanii zamiast swoich spotów: nietrudno uwierzyć, że przekona on kogoś, kto zastanawiał się, czy nie zagłosować przeciw PiS.