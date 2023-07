Sprawa pani Joanny. Zdumiewające słowa Suskiego

Suski oświadczył, że "dementuje plotki, które są wszędzie rozgłaszane, że kobieta nie ma prawa przerwać ciąży, jeśli zagraża to jej zdrowiu i życiu". - Jeśli to nie jest wykonywane, to nie jest to wina rządu - dodał. Według niego "kobiety w Polsce są szczególnie chronione i cenione". Wiceszef klubu PiS zapytany o to, czy wniosek do TK ws. aborcji "był błędem", odparł krótko, że "nie sądzi".