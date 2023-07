Totalny odlot Mejzy. Taksówki i loty za tysiące złotych

- Jestem najbardziej skutecznym posłem w przyciąganiu inwestycji dla regionu. Jeśli trzeba będzie latać do Warszawy jeszcze częściej i ścierać kolejne pary butów, aby przywozić wagony pieniędzy do województwa lubuskiego dla samorządów, straży pożarnych, klubów sportowych i innych organizacji, to będę to robił! - powiedział "Faktowi".