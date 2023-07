Mejza wyzywa Tuska od "oszustów". "Gigantyczny skandal"

- Donald Tusk to król hipokryzji, zmienia zdanie co chwilę, jak wychodzi mu z sondaży, że mu się opłaca zmienić zdanie, to jest taki miś Haribo polskiej polityki. Człowiek bez kręgosłupa, bez właściwości, bez stałych poglądów. Robi to, co przyniesie mu zarówno niemiecki, jak i rosyjski pan - mówił.