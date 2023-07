"PO nie będzie niańczyć innych partii opozycyjnych". Ostrzeżenie przed "żenującym spektaklem"

- Przypomnę, że na skutek kilkutygodniowego bojkotu marszu 4 czerwca spadło poparcie dla Trzeciej Drogi. To problem dla całej opozycji. Ponieważ nie ma wspólnej listy, to naturalne, że każdy będzie prowadził własną kampanię. Zadania są jasne: my musimy pokonać PiS, oni Konfederację - uważa rzecznik Platformy Obywatelskiej.