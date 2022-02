Niemcy zmieniają stanowisko: jest zgoda na broń i pomoc wojskową dla Ukrainy

Do soboty 26 lutego Niemiecki rząd nie zezwalał na przenoszenie kontrolowanej przez siebie "śmiercionośnej broni" do strefy konfliktu. Zmiana nastąpiła w obliczu licznych zachodnich sojuszników mobilizujących się, by wysłać Ukrainie więcej broni, amunicji, a nawet systemów obrony przeciwlotniczej, gdy siły rosyjskie atakują główne ukraińskie miasta.