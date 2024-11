Nagranie tuż przed katastrofą. "Rutynowa, żadnych oznak niepokoju"

" To wskazuje, że cokolwiek działo się w samolocie, piloci nie byli tego świadomi. Jednocześnie mało prawdopodobne jest, aby była to eksplozja, ponieważ w takim przypadku samolot rozpadłby się na kawałki. Prawdopodobieństwo pożaru w ładowni również nie wydaje się wysokie, ponieważ piloci prawdopodobnie coś by zauważyli" - pisze LRT.lt

- Przesłuchałem to nagranie. Bez wchodzenia w szczegóły można powiedzieć, że piloci nie zgłaszali żadnego zagrożenia ani problemów. To była rutynowa komunikacja, zwykłe podejście do lądowania. Fakt, że kilka lub kilkanaście sekund po zakończeniu komunikacji samolot się rozbił, wskazuje, że dla samych pilotów była to sytuacja niespodziewana. Gdyby rozwiązywali jakieś poważne problemy – jak pożar lub problemy techniczne – na pewno komunikowaliby to kontrolerom lotów - mówi Vidas Kaupelis.