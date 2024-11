Moment katastrofy w Wilnie. Jest nagranie z kamer przemysłowych

NKVC, cytowane przez agencję Reutera, wszczęło śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy, zapowiadając zbadanie wszelkich możliwych hipotez. Dostępne na tym etapie informacje nie wskazują na to, by przed wypadkiem na pokładzie samolotu doszło do eksplozji. Komendant główny policji Arunas Paulauskas ocenił, że do wypadku doprowadziły kwestie techniczne lub błąd ludzki, ale zastrzegł, że "nie możemy wykluczyć możliwości (że doszło do) aktu terroru".