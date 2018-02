Mieszkanie+ nie dla klasy średniej. Modelowy projekt ocenzurowano z "domków dla bogatych"

Modelowe osiedle programu Mieszkanie+ miało integrować rodziny na różnym poziomie zamożności. Dlatego architekci znanej pracowni Marka Kuryłowicza puścili wodze fantazji. Nie tylko narysowali wielorodzinne bloki, ale również domy w zabudowie szeregowej - ładne i z większymi mieszkaniami.

W modelowym osiedlu Mieszkanie+ nie spodobały się szeregowe wille dla bogatszych (na fot. po lewej) (WP.PL, Fot: Apaka.com.pl)

Chociaż ich modelowe osiedle uzyskało nagrodę w konkursie BGK Nieruchomości najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowane w zaprezentowanym kształcie - dowiaduje się WP. Cierniem, bolesną drzazgą pod paznokciem decydentów programu, stały się sąsiadujące z blokami "domki dla bogatych".

- A co to za wille? Chyba dla kierowników kopalni, albo nadsztygara? - takimi słowami miał skrytykować projekt osiedla jeden z urzędników. Wskazał na linię szeregowców po lewej stronie wizualizacji (patrz grafika). Modelowe osiedle programu Mieszkanie+ ma powstać w Katowicach, stąd aluzja do kopalni. Nadsztygar to wysokie stanowisko w górniczej hierarchii - zarabia około 8 tys. zł miesięcznie.

Miała być integracja społeczności

Autorzy projektu modelowego osiedla dorysowali szeregowce jako przykład różnorodnej zabudowy. Zakładając, że program Mieszkanie+ jest skierowany do rodzino różnym statusie majątkowym, nie tylko tych najbiedniejszych. Piszą tak: "Nowa zabudowa mieszkaniowa ma być skierowana do różnorodnych grup społecznych i do osób o różnym stopniu zamożności. Ma być odpowiedzią na potrzeby rodzin w rożnych fazach ich rozwoju jak również osób starszych, samotnych oraz wymagających opieki i wsparcia" - czytamy w opisie projektu.

Po konkursie dla architektów, we wrześniu 2017 roku wyłoniono cztery projekty. Trwają przygotowania do budowy. Osiedle na 500 mieszkań ma powstać przy ulicy Korczaka w Katowicach. Budową zajmie się spółka powołana dzięki porozumieniu między Bankiem Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości a Katowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego: KTBS wniesie do spółki grunt, a BGK wyłoży pieniądze na budowę. "Wybrane koncepcje będą przedmiotem dalszych prac projektowych w konwencji warsztatowej" - informował inwestor BGK Nieruchomości.

Właśnie podczas prac nad koncepcją ktoś skreślił "wille dla bogatych". W tym projekcie podstawowe mieszkanie liczy 48 metrów kwadratowych, ale dzięki łączeniu modułów można stworzyć większą powierzchnię, nawet pięć pokojów. Sam Marek Kuryłowicz nie chciał komentować sprawy. Był zadowolony z projektu, sugerował, że modelowe osiedle mogłoby być zrealizowane w dowolnym mieście w Polsce.

Nierealne założenia Mieszkania Plus

Tymczasem realizacja programu Mieszkanie+ natrafia na coraz większe problemy. Premier Beata Szydło hucznie zapowiadała, że w kilka lat rząd zbuduje 100 tys. mieszkań z czynszem rzędu 10-20 zł za metr. W praktyce skala budowy okazała się niewielka - rozpoczęto budowę ponad tysiąca mieszkań. Dla porównania największy deweloper - Dom Development w 2017 roku wybudował i sprzedał ponad 4,5 tys. lokali