Mailowa ofensywa Czarneckiego. Europosłowie skarżą się na spam

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki może niebawem stracić stanowisko za to, że porównał Różę Thun do szmalcownika. Polityka PiS wziął w obronę portal niezależna.pl, który opublikował wzór listów w kilku językach obcych, by walczyć o jego dobre imię.

- Każdy z europosłów dostał 1600 maili - chwali się Ryszard Czarnecki.

- Jest wielka akcja naszych rodaków w mojej obronie. Każdy z europosłów dostał 1600 maili - chwalił się w środę w Polskim Radiu 24 Ryszard Czarnecki. - Chciałem podziękować za tę akcję w mojej obronie i obronie Polski - dodał wiceprzewodniczący PE.

Ofensywa mailowa nie spodobała się jednak innym europosłom. Oskarżają Czarneckiego o zasypywanie ich skrzynek mailowych spamem i dodają, że takie działania jeszcze mocniej odbiją się na reputacji wiceprzewodniczącego.

- Spam, który pan generuje jest pod każdym względem nie do zaakceptowania, a jego skutek jest odwrotny do zamierzonego - napisał eurodeputowany frakcji Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy Jens Rohde.

Czarnecki nie zwraca jednak uwagi na krytykę. Na antenie Polskiego Radia skarżył się, że "teraz on jestem zwierzyną łowną, a wcześniej była nią Polska". Wiceprzewodniczący PE jest jednak dumny ze wsparcia czytelników Niezależnej. - Tych maili w mojej obronie jest więcej niż w sprawie ACTA, to imponujący wynik - mówi Czarnecki.

Niektórzy studzą jednak zachwyt polskiego europosła. W sieci udostępniają wpis, na podstawie którego twierdzą, że Ryszard Czarnecki "nie tylko chwalił samego siebie z troll-kont na Twitterze, ale rozsyła też po Parlamencie Europejskim setki maili w swojej obronie udających maile od obywateli"

W załączeniu dodają wiadomość o europosła Rohde, który domaga się, by Czarnecki przeprosił innych członków PE, których skrzynki pocztowe zostały zasypane uciążliwym spamem. - Swoją kampanią promocyjną utrudnia pan pracę innym europosłom - pisze Rohde.

Cała afera wybuchła po wywiadzie, którego Czarnecki udzielił portalowi niezależna.pl. Europoseł powiedział, że "podczas II wojny światowej mieliśmy szmalcowników, a dzisiaj mamy Różę von Thun und Hohenstein".