Łukasz Żak, prawdopodobny sprawca wypadku na Trasie Łazienkowskiej, zatrzymany

Łukasz Żak, poszukiwany w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie, został zatrzymany - potwierdziła Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Wcześniej nieoficjalnie informowała to tym telewizja TVN24. Do zatrzymania doszło w Niemczech.