Lubelskie. Zamknął włamywacza w piwnicy

Lublin. Okradał piwnice na osiedlach

Lublin. Właściciel piwnicy przechytrzył włamywacza

Gdy w nocy z poniedziałku na wtorek, 14/15 września, włamywacz zakradł się do kolejnej piwnicy - tym razem w bloku przy ul. Wigilijnej w Lublinie - zauważył go jej właściciel, który szybko zamknął go w środku, po czym zawiadomił policję.