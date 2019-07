List otwarty do Danuty Holeckiej. Jarosław Olechowski: "wynurzenia spod śmietnika"

"Na Boga, jak wam nie wstyd?!" - pyta w liście skierowanym do Danuty Holeckiej dziennikarz Robert Mazurek. Chodzi mu konkretnie o wykorzystanie problemów syna Adama Bodnara do celów "propagandy" TVP, ale zarzutów ma więcej. Szef TAI nie pozostał mu dłużny.

"Gdybym chciał się dostosować do stylistyki tego "listu otwartego” musiałbym zapytać: Panie Robercie Mazurku, kto Panu kazał napisać te wynurzenia spod śmietnika (wiadomo do czego nawiązuję) szef Niemiec czy szef z czerwonoarmijnym rodowodem?" - napisał na Twitterze Jarosław Olechowski.

Tekst dziennikarza współpracującego m.in. z RMF FM i "Rzeczpospolitą" został opublikowany w piątek. Robert Mazurek skierował go do prowadzącej "Wiadomości" i szefowej serwisu Danuty Holeckiej.

Danuta Holecka w ogniu trudnych pytań

"Spójrz na to z dystansu, naprawdę chciałabyś, jako matka, by do publicystycznych porachunków z Tobą sięgano po Twoje dziecko? Przecież to horrendum z arsenału propagandy totalitarnej! Na Boga, jak wam nie wstyd?!" - pyta Robert Mazurek.