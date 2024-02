Lidl nie odpuszcza. Klienci reagują na SMS Biedronki

"I to jest odpowiednia reakcja. Zdecydowanie Lidl potrafi w marketing" - można przeczytać pod postem. "Mistrzowskie riposty" - brzmi jeden z kolejnych komentarzy. Internauci zaznaczają także, że Lidl ma przewagę pod kątem cen i porządku w sklepie. "Dostałam, dlatego dzisiaj i jak zwykle poszłam do Was na zakupy, miło, czysto, tanio, duży wybór, półki zawsze pełne" - pisze jedna z klientek.