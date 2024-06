Kuba Błaszczykowski o misji Rossmanna

– Jak byłem młody, to po treningu liczył się tylko szybki prysznic. To nie był czas dla mnie, zwykła rutyna i tyle – kontynuuje Kuba Błaszczykowski. – A teraz? A teraz akceptuję wszystkie swoje blizny. Te widoczne i te głębsze. Nauczyłem się akceptować siebie. Lubię to. Cieszy mnie każdy moment spokoju, no, ale muszę też pozostać w formie, bo dbanie o siebie to też część treningu. Jestem facetem. Dbam o siebie. I uczę się kochać siebie. Każdego dnia – dodaje pomocnik, który w piłkarskiej reprezentacji Polski rozegrał 109 meczów i zdobył 21 bramek.