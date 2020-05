Koronawirus w USA. Wirus zabił już ponad 80 tys. Amerykanów. Są jednak dobre wieści

W ciągu ostatniej doby zmarło w USA 830 osób - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. To drugi dzień z rzędu z mniej niż tysiącem zgonów na COVID-19. To duży postęp, biorąc pod uwagę fakt, że od połowy kwietnia w kraju tym umierało codziennie z powodu COVID-19 ok. 2 tysięcy osób.