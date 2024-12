Kandydat PiS spotkał się z fanami. Pochwalił się, "ile wyciska na klatę"

Tajemniczym gościem, który w sobotę o godzinie 15 miał się spotkać z uczestnikami "Kongresu Młodych" Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów (ECR) miał być Jarosław Kaczyński. Prezes PiS do Lublina jednak nie dotarł, więc już kilka minut po 15 uczestnicy wydarzenia odbywającego się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym kierowali się do znajdującej się po drugiej stronie ulicy Filharmonii Lubelskiej. To właśnie tam miało się odbyć godzinę później spotkanie z prezesem IPN Karolem Nawrockim.