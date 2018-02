Joanna Kopcińska o słowach Angeli Merkel. "Wskazała rzeczywistych sprawców"

Zdaniem rzeczniczki rządu, Joanny Kopcińskiej, ostatnia wypowiedź kanclerz Niemiec "wzmacnia głos ważnych polityków". Angela Merkel podkreśliła, że to Niemcy ponoszą odpowiedzialność za Holocaust.

Kanclerz Niemiec pytana o nowelizację ustawy o IPN i kary za używanie określenie "polskie obozy śmierci" odpowiedziała, że nie chce się wtrącać w ustawodawstwo w Polsce. - My jako Niemcy jesteśmy odpowiedzialni za to, co wydarzyło się podczas Holocaustu, Shoah w okresie narodowego socjalizmu. To były obozy koncentracyjne, za które odpowiedzialność spoczywa na Niemcach – powiedziała Angela Merkel.