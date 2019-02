Jacek Sasin o pogrzebie Olszewskiego: "Dla wielu polityków spory są najważniejsze"

- Są takie momenty, jak śmierć, kiedy powinny ginąć wcześniejsze uprzedzenia i spory - powiedział w niedzielę szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Polityk skrytykował decyzję posłów opozycji, którzy nie przyszli na pogrzeb Jana Olszewskiego.

Lech Wałęsa krytycznie o Janie Olszewskim

"Uroczystości pogrzebowe Jana Olszewskiego obnażyły intencje polityków, którzy tak chętnie nawołują do pojednań, do szacunku innych, zwłaszcza tych, którzy mają inne poglądy" - skomentował z kolei całą sytuację chwilę po sobotnich uroczystościach dziennikarz WP Marek Kacprzak.

Zupełnie innego zdania jest jednak były prezydent Lech Wałęsa. "Rząd premiera Jana Olszewskiego był to jeden z najbardziej nieudanych rządów. Świetny adwokat, który nie podołał funkcji premiera. Robił wszystko, ale to, co było mniej potrzebne na ten czas. Same konflikty i złe decyzje .To doprowadziło do zebrania podpisów w celu odwołania jego rządu" - napisał na Twitterze Wałęsa i nie pojawił się na uroczystościach pogrzebowych.