Internet niczym szwajcarski scyzoryk. Orange włączył prędkość nadświetlną

Orange Światłowód do 8 Gb/s w kolejnych polskich miastach. Taką prędkość internetu ciężko sobie wyobrazić

Orange Światłowód do 8 Gb/s jest aktualnie najdoskonalszym łączem internetowym w ofercie pomarańczowego operatora. Do niedawna z internetu dla najbardziej wymagających mogli korzystać wyłącznie mieszkańcy Warszawy i Krakowa, ale tego lata do listy dopisane zostały Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Łódź, Poznań, Szczecin oraz Wrocław. Tym samym w zasięgu znajduje się już niemal 1,6 miliona gospodarstw domowych, a do końca roku mają ich być niemal 2 miliony.