Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim w 2025 r.

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podkarpackie firmy będą mogły wnioskować o dofinansowanie rozwoju swojej działalności za granicą. Dotację mogą przeznaczyć na dostosowanie oferty czy produktów do zagranicznych klientów. Pojadą także na targi czy misje gospodarcze. W 2025 roku odbędą się aż dwa konkursy na takie projekty firm. Pierwszy będzie w marcu, a drugi w czerwcu.

Od czerwca do września będzie trwał konkurs na tworzenie tzw. zielonej i niebieskiej infrastruktury. To m.in. stawy retencyjne, naturalne zbiorniki, ogrody deszczowe, zielone przystanki i dachy. Ich powstawanie ma zapobiegać skutkom np. nagłych ulew i nawałnic. O dofinansowanie będą mogły się starać samorządy i instytucje publiczne, ale także organizacje pozarządowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Instytucje i organizacje związane z sektorem turystyki i kultury będą mogły otrzymać dotację na swoją działalność. Ochrona i promocja walorów turystycznych i usług turystycznych to temat konkursu zaplanowanego od kwietnia do czerwca. O finansowanie związane z dziedzictwem kulturowym usługami w tym zakresie można będzie się starać trochę wcześniej – od marca do maja.