Dzień Dziecka. Jak pandemia wpłynęła na życie dzieci? "Stres jest nie do wytrzymania"

- Pierwszy lockdown to było nagłe, całkowite zamknięcie w domu i dzieci z rodzin przemocowych bardzo to odczuły. Otrzymywaliśmy o wiele więcej telefonów z tak zwanego "centrum przemocy", to znaczy z sytuacji, gdy działa się ona tu i teraz - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską psycholog z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Michalina Kulczykowska. Dodała też, że dochodziło także do interwencji podczas prób samobójczych. - Takie dzieci dzwoniły do nas, wzywaliśmy pogotowie i napotykaliśmy wiele trudności, związanych m.in. z COVID-19 - wymienia ekspertka. W Dniu Dziecka zapytaliśmy m.in. o to, jak pandemia wpłynęła na sytuację najmłodszych.