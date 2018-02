Szokująco dużo biednych dzieci w UE. Polska wypada nieźle

Nawet w bogatej Skandynawii blisko 15 proc. dzieci jest zagrożonych biedą, w Niemczech prawie 20 proc. Polska znajduje się na 16. miejscu wśród 32 krajów. Niepokoi, że ubóstwo jest dziedziczne.

W Niemczech za biedną uchodzi np. czteroosobowa rodzina, która ma miesięcznie do dyspozycji od 1.978 do 2.355 euro, zależnie od wieku dzieci. Dla wielu ludzi na naszym globie byłby to majątek, w Niemczech oznacza jednak ubóstwo, przynajmniej materialne.

Bieda może też oznaczać na przykład brak dostępu do życia społecznego i kulturalnego. Dzieci wychowujące się w biednej rodzinie nie mogą sobie pozwolić choćby na pójście do kina, rodzice nie są w stanie finansować im lekcji muzyki czy korepetycji, dzieci te nie mogą zaprosić przyjaciół na urodziny, bo ich wyprawienie byłoby za drogie. W wielu wypadkach takie dzieci są mniej pewne siebie, trudniej im znaleźć przyjaciół, a możliwe, że w późniejszym życiu zawodowym nie będą w stanie w pełni wykorzystać swoich możliwości. Dlatego także jako dorośli zarabiają często stosunkowo niewiele i tym samym przekazują biedę dalej, także swoim dzieciom.

Bieda w skali europejskiej

Wykształcenie ważniejsze niż pieniądze

Jeżeli chodzi o kroki, jakie byłyby konieczne do walki z biedą, w przypadku Niemiec nie oznacza to potrzeby podwyższenia świadczeń finansowych. Przynajmniej nie w pierwszym rzędzie. Ważniejsze byłoby zwiększenie możliwości opieki nad dziećmi w szkołach i przedszkolach oraz lepsze i bezpłatne oferty kształcenia.

Dzieci przeciwko podwyższeniu podatku

Z badania Kinderhilfswerk wynika dla polityków jeden podstawowy wniosek: „dzięki pracy rodzice powinni być w stanie zapewnić swojej rodzinie ekonomiczną egzystencję”. Jeżeli tego nie mogą, "dzieci musi zabezpieczyć materialnie państwo i zapewnić im udział w życiu społecznym”. Należałoby też wprowadzić dla dzieci podstawowe zabezpieczenie finansowe, tzw. Grundsicherung, które „niezależnie od możliwości finansowych rodziny, rodzaju rodziny i dotychczasowego systemu wsparcia, zapewni dziecku minimum egzystencji”. W obecnej sytuacji politycznej w Niemczech żądanie to może być jednak trudne do spełnienia.

Znamienne w badaniu przeprowadzonym przez Kinderhilfswerk jest to, że blisko 600 pytanych dzieci i młodocianych w wieku od 10 do 16 lat, w niemal wszystkich punktach odpowiedziało podobnie jak tysiąc dobranych reprezentatywnie dorosłych respondentów. Z jednym dużym wyjątkiem: podczas gdy 64 dorosłych zgodziło się, że trzeba podwyższyć podatki, by zwalczyć biedę wśród dzieci, tego samego zdania było zaledwie 27 proc. pytanych dzieci, a 73 proc. przeciwko. I to pomimo tego, że dzieci nie płacą przecież podatków. Autorzy badania przypuszczają, że dzieci i młodzież nie zrozumiały pytania i "przypuszczalnie obca jest im koncepcja podatków”.