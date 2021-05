Bełżyce. Były burmistrz miał przywłaszczyć karty podarunkowe

Akt oskarżenia wobec Ryszarda G. skierowała do sądu Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim. Śledczy twierdzą, że były burmistrz Bełżyc przywłaszczył karty podarunkowe o wartości 13 tys. zł. Razem z nim oskarżeni zostali również jego ówczesny zastępca, naczelnik jednego z wydziałów oraz skarbnik miasta.

Do procederu dojść miało w 2018 roku. Prokuratura ustaliła, że bełżycki samorząd podpisał umowę z jednym z operatorów telefonicznych, który następnie przekazał urzędowi karty podarunkowe do wykorzystania w jednym ze sklepów z elektroniką. - Karty te nie zostały wpisane do urzędowej ewidencji - dodała prok. Kępka.