Awantura w TVP Info i atak na posłankę. "Zatkało"

Marek Jakubiak z Kukiz'15 zarzucił jej zły kierunek działań lewicy. - Wy idziecie w przepaść, niestety zabieracie tam też moje dzieci i to mnie strasznie martwi - powiedział. I dodał "co by pani tu nie powiedziała, jesteście zdrajcami narodowych interesów Polski. Koniec, kropka". - Proszę się pilnować z takimi mocnymi tezami - zaprotestowała Olko.