Akcja strażaków w Ministerstwie Sprawiedliwości. "Koperta z tajemniczą substancją"

- Strażacy zostali wezwani do gmachu resortu sprawiedliwości - podaje RMF FM. Powodem miała być koperta z tajemniczą substancją, która dotarła do resortu. Okazało się, że to fałszywy alarm.



Straż pożarna w ministerstwie (Wikimedia Commons CC BY)

Jak wynika z informacji radia, strażacy z jednostki chemicznej kończą już swoją pracę na miejscu zdarzenia.

Ze względu na brak zagrożenia dla pracowników ministerstwa ani okolicznych mieszkańców, nie było potrzeby przeprowadzenia ewakuacji.