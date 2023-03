"Żniwa chaosu". Oto nowa gra Putina

Moskiewska elita czeka na to, jak zakończy się spotkanie Putina z Xi. Jeśli Putin powie przewodniczącemu Xi to samo, co mówi w telewizji (zdarzyło się to w przypadku prezydenta Francji Macrona), to jest to bardzo zła wiadomość dla rosyjskich elit. Oznaczać to będzie, że Chiny nie staną się kluczową siłą przy wyjściu z całej tej sytuacji, a elity muszą nadal szukać innych rozwiązań.