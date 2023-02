Poparcie dla wojny spada, a Rosjanie nie wychodzą na ulice. Oto wyjaśnienie

Aresztowano również opozycyjnego deputowanego Ilję Jaszyna. Trafił za kratki po audycji, w której mówił o morderstwach cywili w Buczy - za "szerzenie nienawiści politycznej" grozi mu do dziesięciu lat więzienia. Jaszyn przebywa w areszcie od 13 lipca, kilka dni po zatrzymaniu Ministerstwo Sprawiedliwości uznało go też za "zagranicznego agenta". Stało się to po tym, jak śledczy odkryli, że jest właścicielem 1/3 mieszkania "we wrogim Rosji państwie" - Bułgarii. Zablokowano mu również konta bankowe, przez co nie może zapłacić kaucji. Polityk wciąż czeka na proces.