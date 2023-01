Biały wywiad Ukrainy. Rosjanie podają się jak na tacy

Dzięki temu analitycy oszacowali, że Rosjanie mogli stracić przynajmniej 28 tys. żołnierzy. I jest to faktyczne minimum, na podstawie szczątkowych danych, pochodzących wyłącznie z mediów. Daje to jednak ogólny ogląd, co do strat. Podobnie Ukraińcom udało się oszacować rosyjskie straty z powodu chorób.