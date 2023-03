O nim piszą media w Rosji. Generał zmienił zasady użycia broni jądrowej

- Po atakach ukraińskich dronów rosyjscy wojskowi zdali sobie sprawę, że ich obrona przeciwlotnicza ma luki. Według założeń przyjętych w artykule przez gen. Fazletdinowa ewentualne uderzenie NATO na rosyjski arsenał unieszkodliwi około 70 proc. potencjału. Wówczas to, co pozostanie Rosjanom, nie doleci do celu. Rakiety po odpaleniu zostałyby zestrzelone przez systemy obronne - mówi Wirtualnej Polsce ppłk rez. Korowaj.