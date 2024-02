Zdrowie Zbigniewa Ziobry. Patryk Jaki podał nowe informacje

- Walczy z nowotworem. W tej chwili ma miejsce druga chemioterapia. Jego sytuacja zdrowotna jest naprawdę ciężka. Wiem jedno, że gdyby mógł, to stanąłby teraz przed komisjami śledczymi, tak samo, jak stawał wtedy, gdy Platforma Obywatelska poprzednio rządziła. Było ok. 90 śledztw i wszystkie kończyły się porażkami PO. Wiem, że jak wróci do zdrowia, z przyjemnością stanie przed komisjami i pokaże im miejsce w szeregu, tak, jak to było drzewiej - oznajmił Patryk Jaki.