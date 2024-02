"Nikt nie będzie szantażował". Tusk o Mierzei Wiślanej

- Nie możemy marnować czegoś, nawet jeśli zostało przepłacone, tylko dlatego, że robili to poprzednicy. Przekop na Mierzei trzeba dokończyć, nie ma znaczenia, czy to się Tuskowi podoba, czy nie. Te 9 km zostanie w tym roku zaczęte, a do kolejnych 900 metrów rozpoczną się przygotowania w przyszłym roku - zadeklarował szef rządu. - Nikt nie będzie szantażował Elbląga - dodał.