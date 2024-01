Plan na dokończenie przekopu Mierzei Wiślanej. Senator wyjaśnia

- Urząd Morski i wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zgodzili się z moją sugestią, że trzeba przyjąć teraz taką strategię, by ta droga morska była jak najszybciej dostępna dla statków płynących do portu w Elblągu. Poprzedni rząd skupiał się np. na wzmacnianiu wałów i zabetonowywaniu rzeki, a nie na pogłębieniu drogi wodnej. To wcale nie było tak, jak mówił Andrzej Śliwka, który był wiceministrem aktywów państwowych w rządzie PiS, że wystarczy, żeby Elbląg oddał państwu port i będzie można pływać. To nieprawda, bo 9 km rzeki jest niepogłębione, teraz żaden statek do Elbląga nie wpłynie - nie ma wątpliwości senator Wcisła.